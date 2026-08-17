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Actualitate· 1 min citire
Tulcea: O fetiță de opt ani a murit într-o piscină; dosar penal pentru ucidere din culpă
Tragedie la Tulcea
Publicat17 aug. 2026, 11:24
Sursărealitatea.net
Fetița se afla împreună cu părinții ei la unitatea de cazare care deține și un tobogan cu apă
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