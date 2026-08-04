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Accident grav în Tulcea. Un bărbat a murit, iar un tânăr a fost rănit

Accident în Tulcea

Accident în Tulcea

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat4 aug. 2026, 08:18
SursăRealitatea.net

Un bărbat a murit, iar un tânăr a fost rănit, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil, în noaptea de luni spre marți, în apropiere de localitatea Balabancea, județul Tulcea.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea au intervenit, noaptea trecută, la un accident rutier produs în apropiere de localitatea Balabancea, în care a fost implicat un autoturism.

Accident grav la Balabancea: un mort și un rănit

În urma accidentului au rezultat două victime. Potrivit ISU Tulcea, salvatorii au acționat pentru extragerea șoferului, rămas încarcerat în autoturism.

Din păcate, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat de echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Tulcea.

Cea de-a doua victimă, un tânăr, a fost scoasă din mașină de participanții la trafic înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta a fost preluat de medici și transportat la o unitate de primiri urgențe.

Din primele informații, autoturismul a părăsit partea carosabilă, a lovit un copac de pe marginea drumului, apoi un al doilea copac și un cap de pod, după care s-a răsturnat. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.

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