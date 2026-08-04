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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Tulcea. Un bărbat a murit, iar un tânăr a fost rănit
Accident în Tulcea
Publicat4 aug. 2026, 08:18
SursăRealitatea.net
Un bărbat a murit, iar un tânăr a fost rănit, după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil, în noaptea de luni spre marți, în apropiere de localitatea Balabancea, județul Tulcea.
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