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Doi bărbați au fost prinși cu droguri lângă un club din Vama Veche
FOTO: Arhivă
În după-amiaza zilei de 27 iulie, un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța a identificat un grup de patru persoane cu un comportament suspect în zona unui club din stațiunea Vama Veche.
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