Lazarus, atac devastator: „S-a întrunit Parlamentul. Credeți că pentru guvern!?... minciuni și găinării”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 21:14

Europarlamentarul Luis Lazarus lansează un atac extrem de dur la adresa politicienilor, chiar în ziua în care Parlamentul s-a reunit într-o sesiune extraordinară pentru a vota reglementări menite să deblocheze capitole din PNRR. În opinia lui, întregul demers este un populism fără efect real pentru românii de rând.

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