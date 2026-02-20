Realitatea de Tulcea - Știri de Ultimă Oră
Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
Urmărire ca în filme în județul Mureș, finalizată cu încătușarea unui ales local. Viceprimarul din localitatea Pogăceaua, județul Mureș, a ajuns în arest după ce a fugit de poliție, a ieșit în decor cu mașina și s-a opus recoltării de probe de sânge, deși prezenta semne vizibile de ebrietate
Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”
Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu. Poporul anunță un nou protest pe 4 martie în fața ambasadei Franței din Capitală
AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”
Secretarul de război al SUA anunță declasificarea documentelor Pentagonului despre extratereștri, la solicitarea lui Donald Trump
Alexandra Păcuraru: "Ne unim în rugăciune pentru dreptate". Manifestație uriașă de susținere pentru Călin Georgescu la Constanța, de la ora 10.00
Noi reglementări referitoare la circulație: o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați
PSD avertizează asupra retragerii de la guvernare. Daniel Zamfir: "Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem"
Dosarele despre OZN-uri, pe masa Casei Albe. Trump vrea transparență, specialiștii cer prudență
Imagini în premieră din buncărele subterane ale Kievului. De unde a condus Zelenski rezistența Ucrainei
Vladimir Putin, mesaj dur pentru Ucraina la patru ani de la începerea războiului: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta”
Pierderile reale ale armatei ruse, tabu la Moscova. Ce ascunde Kremlinul în spatele codului „Cargo 200”
SUA, campioană olimpică la hochei pe gheață după 46 de ani. Donald Trump a reacționat imediat: „Wow! Ce meci!!!”