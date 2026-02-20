Realitatea de Tulcea - Știri de Ultimă Oră

Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție

Urmărire ca în filme în județul Mureș, finalizată cu încătușarea unui ales local. Viceprimarul din localitatea Pogăceaua, județul Mureș, a ajuns în arest după ce a fugit de poliție, a ieșit în decor cu mașina și s-a opus recoltării de probe de sânge, deși prezenta semne vizibile de ebrietate

Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

Tragedie într-o familie din județul Mureș: un bărbat și-a rănit grav mama, apoi s-a sinucis

Escrocherie cu „apartamente fantomă” în București: chirii false, coduri reale și zeci de victime înșelate

Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic
Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic

Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse
Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse

Ana Maria Păcuraru, analiză incendiară după discursul lui Donald Trump despre Starea Națiunii: președintele american a vorbit 107 minute
Ana Maria Păcuraru, analiză incendiară după discursul lui Donald Trump despre Starea Națiunii: președintele american a vorbit 107 minute

Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov
Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov

Viktor Orban atacă Bruxellesul: „Au decis cu Zelenski să prelungească războiul din Ucraina”
Viktor Orban atacă Bruxellesul: „Au decis cu Zelenski să prelungească războiul din Ucraina”

Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt

Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?

Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina

Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina

Călin Georgescu denunță o FALSĂ campanie derulată în numele său

Călin Georgescu denunță o FALSĂ campanie derulată în numele său

Alertă meteo: ploi, ninsori și viscol în aceste zone din țară

Alertă meteo: ploi, ninsori și viscol în aceste zone din țară

Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt

Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt

Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață

Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață

Sindicatele din Educație protestează la Palatul Cotroceni și amenință cu grevă generală

Sindicatele din Educație protestează la Palatul Cotroceni și amenință cu grevă generală

CCR dezbate, miercuri, sesizările AUR privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR)

CCR dezbate, miercuri, sesizările AUR privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR)

PSD îl somează pe premier să acorde ajutoarele promise pensionarilor

PSD îl somează pe premier să acorde ajutoarele promise pensionarilor

România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE
România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE

Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu
Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu

Sindicatele din aparatul Guvernului acuză „prigoana” și „ura de clasă” din spatele reformei Bolojan
Sindicatele din aparatul Guvernului acuză „prigoana” și „ura de clasă” din spatele reformei Bolojan

Noi reglementări referitoare la circulație: o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați

PSD avertizează asupra retragerii de la guvernare. Daniel Zamfir: "Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem"

Consumul, 60% din PIB, în scădere accentuată: risc uriaș de recesiune

Trafic restricționat pe mai multe șosele din țară din cauza viscolului

Momente tensionat la conferința lui Bolojan: premierul a evitat întrebările presei

Taxele majorate se văd în prețuri: România rămâne lider la scumpiri în Europa

Dosarele despre OZN-uri, pe masa Casei Albe. Trump vrea transparență, specialiștii cer prudență

Imagini în premieră din buncărele subterane ale Kievului. De unde a condus Zelenski rezistența Ucrainei

Vladimir Putin, mesaj dur pentru Ucraina la patru ani de la începerea războiului: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta”

Pierderile reale ale armatei ruse, tabu la Moscova. Ce ascunde Kremlinul în spatele codului „Cargo 200”

Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League

Plan ambițios de pace din partea Statelor Unite pentru Ucraina. NATO nu crede într-un acord rapid

