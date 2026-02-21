Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală, după ce un generator a luat foc. ISU intervine de urgență
pompieri
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), nu există pacienți sau cadre medicale afectați.
Incendiu la Spitalul Fundeni
Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv în zonă, iar un corp al spitalului a rămas temporar fără curent, până la intervenția echipei furnizorului de electricitate.
Pentru stingerea flăcărilor, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, una cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.
Incendiul a fost localizat, iar echipele operative acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului. ISU BIF anunță că intervenția este în dinamică și că vor fi transmise informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
- 10:17 - Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News