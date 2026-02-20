De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan: „Nu trebuie să alegem între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”

De ce a mers România la Consiliul pentru Pace al lui Trump

La finalul vizitei oficiale în Washington, președintele Nicușor Dan a explicat motivele pentru care România a participat la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump.

Șeful statului a subliniat că prezența României a avut un rol simbolic important pentru relația cu SUA și nu afectează parteneriatul cu Uniunea Europeană. Totodată, participarea a fost considerată esențială pentru securitatea națională.

România a fost singura țară cu statut de observator reprezentată la nivel prezidențial, fapt care a generat critici pe plan intern. Nicușor Dan a răspuns că prezența sa a consolidat poziția țării în plan diplomatic și strategic.

„Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate și să aprofundăm relația cu Statele Unite, mai ales în domeniul securității”, a declarat președintele.

În cadrul reuniunii, acesta a avut întâlniri informale cu mai mulți oficiali internaționali, printre care secretarul de stat american Marco Rubio, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și Jared Kushner, ginerele fostului președinte american.

Președintele României a reiterat că politica externă a țării rămâne una echilibrată și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice, fără a fi nevoie de o alegere între SUA și Uniunea Europeană.