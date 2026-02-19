Un bărbat a fost transportat la spital cu hipotermie, după ce a rămas înzăpezit, în Tulcea

Pe drumul spre Tulcea, pompierii au deszăpezit trei autoturisme

Un bărbat din Georgia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea, în noaptea de miercuri spre joi, după ce a rămas înzăpezit pe un drum din județ, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta.

Bărbatul din Georgia, aflat în hipotermie și dezorientat, a fost văzut în apropiere de satul Izvoarele de o persoană care a sunat la numărul unic de urgență 112, iar ulterior el a fost preluat de Primăria comunei, care i-a oferit hrană și lichide calde pentru a-i crește temperatura corporală.

"Din cadrul ISU Tulcea a fost mobilizată o șenilată cu un echipaj format din trei subofițeri care, alături de un echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță, au plecat de urgență către Primăria Izvoarele. Într-un timp scurt, având în vedere condițiile meteo și drumurile înzăpezite, au ajuns la sediul primăriei unde cetățeanul georgian în vârstă de 50 de ani a fost evaluat medical, iar ulterior a fost luată decizia să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și tratament de specialitate", a precizat ISU Delta.

Pe drumul spre Tulcea, pompierii au deszăpezit trei autoturisme și au convins doi șoferi să se întoarcă din drum.

"Dintr-un autoturism un bărbat de aproximativ 55 de ani a solicitat ajutorul pentru a ajunge în municipiul Tulcea, astfel că a fost îmbarcat în șenilată și adus în oraș în siguranță\", se mai arată în comunicat.

Județul Tulcea a fost miercuri sub avertizare de cod portocaliu. Din cauza ninsorii și a vântului puternic, zece localități nu aveau parțial sau integral energie electrică miercuri seara, iar traficul pe mai multe sectoare de drum a fost restricționat pentru autovehicule cu o masă mai mare de 3,5 tone.