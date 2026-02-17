Economie· 1 min citire
ROBOR la trei luni a coborât marţi la 5,81%
17 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 17 feb. 2026, 13:16
ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,03%/an, de la 6,06%
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut marţi la 5,81% pe an, de la 5,83% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,85% pe an, de la 5,88%/an luni, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,03%/an, de la 6,06%.
În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.
