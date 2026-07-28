Condamnare după multiple încălcări ale ordinului de protecție în Constanța

Un bărbat din cartierul Henri Coandă a fost condamnat de Judecătoria Constanța la 10 luni de închisoare cu suspendare, după ce a încălcat repetat ordinele de protecție emise pentru fosta soție și copilul lor. Sentința nu este definitivă.

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