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Condamnare după multiple încălcări ale ordinului de protecție în Constanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 28 iul. 2026, 08:35

Un bărbat din cartierul Henri Coandă a fost condamnat de Judecătoria Constanța la 10 luni de închisoare cu suspendare, după ce a încălcat repetat ordinele de protecție emise pentru fosta soție și copilul lor. Sentința nu este definitivă.

Pe fondul consumului excesiv de alcool, bărbatul a acumulat trei dosare penale în doar trei luni și jumătate. Primul incident major a avut loc în luna august 2025, când, ignorând un ordin provizoriu de evacuare, a mers la fostul domiciliu, a provocat un scandal și a spart geamurile apartamentului. În consecință, instanța i-a impus un ordin de protecție pe un an, obligându-l să poarte o brățară electronică și să păstreze o distanță de 200 de metri, potrivit replicaonline.ro.

Cu toate acestea, sfidând sistemul de monitorizare, bărbatul a continuat hărțuirea. În septembrie, a ignorat avertismentele dispeceratului, fiind găsit de polițiști dansând pe un palier din apropiere. Ultima abatere s-a înregistrat în noiembrie 2025, când, motivând că îi este dor de copii, a mers direct la ușa apartamentului și a opus rezistență la momentul încătușării. Această perseverență în a încălca legea i-a adus, în cele din urmă, condamnarea penală.

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