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Urmărire în trafic la Constanța: șofer de 24 de ani, încătușat de polițiști | VIDEO

FOTO: Captură Video / Ziarul Amprenta

FOTO: Captură Video / Ziarul Amprenta

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 27 iul. 2026, 10:57

Un tânăr de 24 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile din Constanța, după ce a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al agenților. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 23:10, în apropierea intersecției străzilor Răscoalei 1907 și Cuza Vodă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, un echipaj al Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră a încercat să oprească autoturismul care circula pe strada Răscoalei 1907. Șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, determinând polițiștii să pornească în urmărirea lui.

Mașina a fost oprită la scurt timp, iar conducătorul auto a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul poliției pentru audieri. Verificările au arătat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.

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