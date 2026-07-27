Daniel Udrescu: ÎCCJ oprește aplicarea retroactivă a cotei de 70%, dar problema verificărilor ANAF rămâne

Prin Decizia nr. 2750 din 3 iunie 2026[1], pronunțată în dosarul nr. 641/39/2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că veniturilor aferente perioadelor anterioare datei de 1 iulie 2024 nu li se poate aplica noua cotă de impozitare de 70%. Actele fiscale au fost anulate în partea care depășea obligațiile calculate prin aplicarea cotei de 16%.

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