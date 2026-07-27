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Profesoară de religie acuzată că a dispărut cu banii elevilor pentru o excursie. Ce au decis judecătorii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 27 iul. 2026, 08:41

O profesoară de religie de la Școala nr. 8 din Constanța a fost acuzată că a încasat 24.560 de lei de la părinții elevilor pentru organizarea unei tabere.

Excursia nu a mai fost organizată, profesoara ar fi dispărut, iar sumele nu au fost restituite inițial.

Profesoara, care are o experiență de aproximativ 30 de ani în învățământ, a fost de negăsit aproape șase luni. Ulterior, a fost reținută pentru 24 de ore și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetată pentru înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, 19 persoane ar fi fost prejudiciate. Cadrul didactic le-ar fi spus părinților că pensiunea unde trebuia organizată tabăra fusese închisă după apariția unui caz de salmonella.

În primă instanță, Judecătoria Constanța a dispus încetarea procesului penal, după ce profesoara a încheiat acorduri de mediere cu toate persoanele păgubite. Curtea de Apel a constatat însă că procedura privind aceste acorduri nu a fost respectată în totalitate și a decis rejudecarea cauzei, dar numai în ceea ce privește latura civilă. Hotărârea referitoare la încetarea procesului penal rămâne definitivă.

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