Advertising
Social· 1 min citire
Profesoară de religie acuzată că a dispărut cu banii elevilor pentru o excursie. Ce au decis judecătorii
FOTO: Arhivă
O profesoară de religie de la Școala nr. 8 din Constanța a fost acuzată că a încasat 24.560 de lei de la părinții elevilor pentru organizarea unei tabere.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:25Mai mulți șoferi prinși băuți sau fără permis în Constanța
- 09:19Nicolae Voiculeț revine pe scenă: primul sunet al naiului va fi dedicat României
- 09:16Ce loc ocupă pașaportul românesc în clasamentul mondial al libertății de călătorie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News