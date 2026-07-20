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Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație pe podul peste Dunăre de la Brăila, pentru executarea canalului drenant
FOTO: Arhivă
Publicat20 iul. 2026, 12:37
SursăRealitatea.Net
Noi restricții de trafic intră în vigoare, începând de luni, pe podul peste Dunăre de la Brăila, pentru executarea lucrărilor la canalul drenant, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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