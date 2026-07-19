Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni și vijelii în regiunile montane și nordul Moldovei, până duminică seara-HARTA

Meteorologii au emis, duminică, o atenționare Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, valabilă până duminică seara în mai multe județe din țară.
Harta zonelor vizate de Codul portocaliu
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că duminică, între orele 13:00 - 20:00, în jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp.
Cod galben de ploi și vijelii
De asemenea, în perioada 19 iulie, ora 22:00 - 20 iulie, ora 10:00, a atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ vizează zone din Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. În aceste zone, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, precizează specialiștii.
Totodată, în perioada 20 iulie, ora 10:00 -20 iulie, ora 22:00, a atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii vizează jumătatea de est a țării. Potrivit meteorologilor, luni, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.