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Politica· 1 min citire

Dosarul lui Iohannis, blocat de cinci luni în instanță: ANAF așteaptă verdictul. Piperea: „Procesul ar putea dura încă cinci ani”

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat12 iul. 2026, 20:29
SursăRealitatea PLUS

Statul nu și-a recuperat nici până astăzi milionul de euro de la Klaus Iohannis. Deși dosarul a fost mutat încă din luna februarie de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, judecata nici măcar nu a început. Apar acuzații că procesul este tergiversat, iar europarlamentarul Gheorghe Piperea avertizează că recuperarea prejudiciului ar putea fi amânată cu încă cinci ani. În tot acest timp, statul așteaptă să recupereze banii încasați de fostul președinte din chiria imobilului din Sibiu, conform Realitatea Plus.

Procesul vizează suma de aproximativ un milion de euro obținută din închirierea imobilului din Sibiu, proprietate care a revenit statului în urma unei decizii definitive. ANAF a cerut mutarea dosarului de la Tribunalul Sibiu, invocând suspiciuni că instanța locală ar putea fi influențată, iar cauza a fost trimisă la Tribunalul Hunedoara.

Gheorghe Piperea susține însă că, deși mutarea dosarului a fost decisă încă din luna februarie, judecata nu a început nici până acum. Europarlamentarul avertizează că această întârziere ar putea prelungi procesul cu cel puțin cinci ani, perioadă în care suma datorată statului ar putea crește din cauza dobânzilor.

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