Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României la Summitul NATO

Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României, condusă de Preşedintele Nicuşor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara.
Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creşterea investiţiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina.
În marja Summitului, ministrul apărării naţionale va participa la NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF), eveniment dedicat consolidării cooperării dintre aliaţi pentru dezvoltarea capacităţilor industriale de apărare, accelerarea producţiei şi promovarea inovării în domeniu. România va fi reprezentată de delegaţii ale MApN, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi ale companiilor din industria naţională de apărare.
De asemenea, ministrul apărării naţionale va participa la reuniunea miniştrilor apărării din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific (Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Republica Coreea), precum şi la recepţia miniştrilor apărării din statele membre NATO. Agenda celei de-a doua zile a Summitului este dedicată reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivelul şefilor de stat şi de guvern.
În cadrul Summitului, şeful Statului Major al Apărării va susţine priorităţile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum şi continuarea adaptării structurilor de forţe şi a capabilităţilor necesare pentru implementarea deciziilor aliate.
Participarea României la Summitul NATO de la Ankara reconfirmă angajamentul ţării noastre pentru consolidarea securităţii euroatlantice şi rolul său de aliat de încredere, activ implicat în implementarea deciziilor Alianţei şi în întărirea posturii de descurajare şi apărare colectivă.