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Summitul NATO de la Ankara: Nicușor Dan, prezent la reuniunea șefilor de stat și de guvern

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 09:43

Președintele României, Nicușor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie 2026 la reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul NATO, care se va desfășura la Ankara, în Turcia.

Summitul va reuni liderii statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice pentru discuții privind principalele provocări de securitate și direcțiile strategice ale organizației.

Printre subiectele aflate pe agenda reuniunii se numără creșterea cheltuielilor pentru apărare și asumarea unor responsabilități mai mari de către aliații europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei, precum și consolidarea capacităților operaționale și industriale ale NATO.

De asemenea, liderii vor analiza măsurile necesare pentru dezvoltarea industriei de apărare, stimularea producției și susținerea inovării tehnologice, în contextul actualului climat de securitate.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat oficial agenda întâlnirilor bilaterale pe care președintele Nicușor Dan le-ar putea avea în marja summitului de la Ankara.

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