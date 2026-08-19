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Economie· 1 min citire

Sistemul energetic, sub presiune: Vineri este așteptat un nou record de consum

Energie

Energie

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat19 aug. 2026, 10:51
SursăRealitatea PLUS

Vineri va fi cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic din România, când este așteptat un nou vârf de consum, în condițiile unui minim de producție, ca urmare a opririi celor două reactoare de la Cernavodă. Deocamdată nu există o dată clară pentru repornirea lor, însă autoritățile speră ca până la finalul lunii să poată fi repornit cel puțin unul dintre reactoare.

În același timp, România se bazează tot mai mult pe centralele pe cărbune. Stocurile disponibile sunt însă limitate, iar producția este afectată de temperaturile ridicate și de condițiile din sistem.

Autoritățile spun că, în acest moment, resursele de cărbune vor mai dura două săptămâni.

În prezent, importurile de energie electrică la orele de vârf ale serii, când sunt cele mai mari prețuri, au crescut semnificativ după oprirea centralei de la Cernavodă, repornirea unei centrale de cărbune de la Rovinari reușind să acopere decât jumătate din deficit.

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