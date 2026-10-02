O dronă s-a prăbușit în Tulcea, la Plauru. Impactul a fost urmat de incendiu

O posibilă dronă s-a prăbușit la Plauru, în județul Tulcea, iar impactul a provocat un incendiu. MApN spune că nu a fost raportată o pătrundere în spațiul aerian al României.
Un obiect, posibil o dronă, s-a prăbușit vineri dimineață, 2 octombrie, în zona localității Plauru, județul Tulcea, în apropierea frontierei cu Ucraina. În urma impactului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Incidentul a avut loc după ce, în noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemele radar ale MApN au detectat atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
Obiect posibil o dronă, prăbușit la Plauru
Potrivit MApN, în jurul orei 05:00, autoritățile au raportat căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plauru.
În urma impactului s-a produs un incendiu. Focul a fost gestionat de echipele de intervenție, iar zona a fost ulterior securizată.
MApN a trimis la fața locului echipe specializate pentru cercetări și pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Pompierii și militarii au intervenit la fața locului
La locul incidentului au fost direcționate o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și echipe ale Ministerului Apărării Naționale.
Autoritățile au securizat perimetrul, iar specialiștii MApN urmează să analizeze resturile și zona pentru a determina cu exactitate natura obiectului și circumstanțele prăbușirii.
MApN: Nu a fost raportată pătrunderea în spațiul aerian al României
Un aspect important transmis de Ministerul Apărării Naționale este că sistemele radar nu au indicat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian românesc în cursul nopții de 1 spre 2 octombrie.
Incidentul de la Plauru s-a produs în contextul unor atacuri cu drone desfășurate asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei românești.
Nu au fost victime și nici pagube materiale
Potrivit informațiilor disponibile până la această oră, prăbușirea obiectului în zona Plauru nu a provocat victime și nici pagube materiale.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact ce tip de obiect s-a prăbușit și ce a provocat incendiul.
Situația este în dinamică, iar MApN a precizat că va transmite informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
Plauru, zonă aflată în apropierea frontierei cu Ucraina
Localitatea Plauru se află în județul Tulcea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Zona este monitorizată în mod constant de autoritățile române în contextul atacurilor cu drone desfășurate în proximitatea teritoriului României.
În cazul unor incidente de acest tip, autoritățile verifică eventualele obiecte sau fragmente căzute pe teritoriul național și securizează zona până la finalizarea cercetărilor.