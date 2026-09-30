Aproape 179 de hectare din Delta Dunării ar putea intra în circuitul agricol

Terenurile se află într-o amenajare piscicolă din comuna Crișan, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Consiliul Județean Tulcea analizează avizarea introducerii în circuitul agricol a unei suprafețe de 178,7422 hectare din extravilanul comunei Crișan.
Terenul face parte din Amenajarea piscicolă Ceamurlia I și este situat în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, ceea ce impune respectarea procedurilor administrative și de mediu aplicabile.
Solicitare depusă de concesionar
Terenul este în domeniul public al comunei Crișan. În baza unui contract din 2011 și a actelor adiționale ulterioare, administrația locală a concesionat companiei Pedromar Trust o suprafață de 247,69 hectare din amenajarea piscicolă.
Firma a solicitat la 31 august avizul necesar pentru introducerea în circuitul agricol a celor 178,7422 hectare.
Consiliul Local Crișan își exprimase deja acordul printr-o hotărâre adoptată la 11 august, cu condiția respectării Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 386/2017. Proiectul aflat acum la nivel județean reprezintă o altă etapă a procedurii și nu echivalează, în sine, cu finalizarea schimbării destinației terenului.