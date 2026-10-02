Încep târgurile de Crăciun din marile orașe europene. Calendarul pentru Viena, Budapesta, Praga și alte destinații
Târgul de Crăciun de la Viena
Târgurile de Crăciun din marile orașe europene își deschid porțile începând din noiembrie 2026, iar unele vor rămâne deschise până în ianuarie 2027.
Viena, Budapesta, Praga, Colmar, Bratislava, Dresda, Berlin și Ljubljana au anunțat deja datele pentru principalele evenimente, astfel că turiștii își pot planifica din timp vacanțele de iarnă.
Viena deschide sezonul în noiembrie
La Viena, celebrul târg de la Rathausplatz începe pe 13 noiembrie și poate fi vizitat până pe 26 decembrie 2026. Programul este zilnic, între 10:00 și 22:00, iar în Ajun, pe 24 decembrie, târgul se închide la 18:30.
Capitala Austriei are însă mai multe piețe de Crăciun. La Schönbrunn, evenimentul începe încă din 6 noiembrie și continuă până pe 6 ianuarie 2027. Târgul de la Stephansplatz are aceeași dată de deschidere, în timp ce la Belvedere sezonul începe pe 20 noiembrie.
Budapesta, pregătită pentru sărbători
Târgul de Crăciun din Vörösmarty Square se deschide pe 13 noiembrie 2026 și rămâne deschis până în perioada Anului Nou.
Programul obișnuit este de luni până joi, între 11:00 și 21:00, vineri și sâmbătă până la 22:00, iar duminica până la 21:00. Pe 24 decembrie este program scurt, între 10:00 și 14:00. În zilele de 25 și 26 decembrie, târgul funcționează între 12:00 și 18:00, iar în noaptea de Revelion programul se prelungește până la ora 3:00.
Praga păstrează târgurile până în ianuarie
În capitala Cehiei, principalele târguri din Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas se deschid pe 28 noiembrie și rămân deschise până pe 6 ianuarie 2027.
Alte piețe își încep activitatea mai devreme. Târgul din Piața Păcii este programat între 20 noiembrie și 24 decembrie, iar cel din Piața Republicii între 25 noiembrie și 24 decembrie.
Colmar și Bratislava, printre destinațiile populare
La Colmar, în Alsacia, târgurile de Crăciun sunt programate între 23 noiembrie și 29 decembrie. În timpul săptămânii, programul general este 11:00-19:00, iar de vineri până duminică este prelungit până la 20:00. În Ajun, programul se încheie la 17:00.
La Bratislava, târgurile oficiale încep pe 26 noiembrie, la ora 18:00, și continuă până pe 3 ianuarie 2027. Evenimentele sunt concentrate în Piața Principală și Piața Hviezdoslav, iar programul obișnuit este 10:00-22:00.
Dresda, Berlin și Ljubljana
Dresda deschide celebrul Striezelmarkt pe 25 noiembrie. Târgul din Altmarkt va putea fi vizitat până pe 24 decembrie, cu peste 200 de comercianți.
La Berlin, evenimentele sunt răspândite în mai multe zone ale orașului. Berliner Glühwald începe pe 6 noiembrie și continuă până pe 3 ianuarie 2027, iar târgul de la Alexanderplatz este programat între 23 noiembrie și 26 decembrie.
În Ljubljana, programul festiv începe pe 27 noiembrie și continuă până pe 15 ianuarie 2027, cu târguri, concerte și evenimente în centrul istoric.
Calendarul principalelor târguri
Berlin – Glühwald: 6 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
Viena – Rathausplatz: 13 noiembrie – 26 decembrie 2026
Budapesta – Vörösmarty Square: 13 noiembrie 2026 – începutul lui 2027
Praga – Piața Păcii: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026
Colmar: 23 noiembrie – 29 decembrie 2026
Dresda – Striezelmarkt: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026
Bratislava: 26 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
Ljubljana: 27 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027
Praga – Old Town Square și Wenceslas Square: 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.
Datele și orele pot fi modificate de organizatori, în special pentru zilele de sărbătoare. Pentru o călătorie planificată în perioada Crăciunului sau a Anului Nou, este recomandată verificarea programului oficial înainte de plecare.
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