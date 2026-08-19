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Încă o șansă pentru cei care nu au prins tichete Rabla!

Programul Rabla

Programul Rabla

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 11:15
Sursărealitatea.net

O nouă sesiune a programului va începe în 25 august, de la ora 10.00.

Iar bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți, anunță Administrația Fondului pentru Mediu.

Reamintim, valoarea ecotichetelor este:

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru unul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru o mașină Hybrid și 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică sau a unei motociclete.

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