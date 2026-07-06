Petrișor Peiu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Ar trebui înlăturat, pentru că se opune anticipatelor”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Realitatea PLUS că demersul de suspendare a președintelui Nicușor Dan este consecința ignorării unei soluții democratice esențiale pentru ieșirea din criza politică actuală: organizarea de alegeri anticipate.
Potrivit lui Peiu, într-o situație în care nu se pot forma majorități parlamentare stabile, prioritară ar trebui să fie tocmai varianta alegerilor anticipate, care ar permite conturarea unei noi configurații parlamentare capabile să susțină un guvern funcțional.
Peiu a subliniat însă că, dacă președintele Dan se opune acestei variante, indiferent câte partide ar susține-o, atunci înlăturarea sa din funcție ar deveni justificată.
Ideea este că suspendarea sau încercarea de suspendare a domnului președinte Dan vine ca urmare a neglijării unor aspecte democratice importante, inclusiv a respingerii ab initio a soluției alegerilor anticipate, soluție democratică de ieșire dintr-o criză politică în care nu poți să formezi majorități.
Și atunci, în mod normal, prioritate are soluția aceasta a alegerilor anticipate, care ar permite să se formeze o altă configurație parlamentară, care să dea un guvern stabil, dar dacă așa cum se anunță, domnul președinte Dan se opune acestei idei, indiferent de câte partide ar apela la sau ar susține o astfel de soluție, atunci, evident, că domnia sa ar trebui să fie înlăturat, pentru că domnia sa devine o piedică în rezolvarea crizei pe cale democratică.
Blocajul dintre PSD și AUR, un obstacol suplimentar în formarea guvernului
Peiu a mai vorbit despre condițiile puse de George Simion referitoare la președinția Senatului, dar a atras atenția că discuția privind un nou executiv nu a avansat, întrucât PSD a respins de la bun început orice formulă de guvernare alături de AUR, imediat după ce guvernul Veștea nu a trecut la votul din Parlament.
Nu, pentru că sigur a existat această condiție pe care domnul Simion a pus-o referitoare la președinția Senatului, dar nu a existat o discuție pentru formarea unui nou executiv, pentru că PSD a respins din prima clipă după căderea guvernului Veștea orice formulă de guvernare cu AUR.
Domnul președinte Grindeanu, al PSD, asta a spus: că exclude o formulă de guvernare cu AUR. Și atunci, evident că nu puteam avea discuții în acest sens.