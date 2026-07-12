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Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 se publică duminică, cu o zi mai devreme. Anunțul ministrului Educației

Rezultate BAC/ Arhivă foto

Rezultate BAC/ Arhivă foto

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat12 iul. 2026, 16:19
SursăRealitatea.Net

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate duminică, în jurul orei 17:00, cu o zi mai devreme decât era programat inițial, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian. Potrivit acestuia, rata de promovare a crescut în urma reevaluării lucrărilor.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate duminică seară, în jurul orei 17:00.

Ulterior, oficialul a confirmat că rezultatele vor fi afișate duminică, și nu luni, cum era prevăzut în calendarul inițial.

Potrivit ministrului, în urma soluționării contestațiilor, rata de promovare la examenul de Bacalaureat a înregistrat o creștere. Datele complete privind promovabilitatea vor fi disponibile odată cu publicarea rezultatelor finale.

Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma bacalaureat.edu.ro, precum și pe site-urile care le vor prelua.

Care au fost rezultatele înainte de contestații

Rezultatele inițiale ale examenului au fost afișate pe 7 iulie. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC 2026 era de 74,8%, ușor peste cea înregistrată anul trecut înainte de contestații, de 74,3%.

Urmează sesiunea de toamnă

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau nu au putut participa la probe vor avea o nouă șansă în sesiunea de toamnă.

Probele scrise sunt programate în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

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