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Actualitate· 1 min citire
Incendiu de mari proporții în Tulcea. Flăcările au mistuit 22 de hectare de pădure de pe malul Dunării
Incendiu pădure / ISU Tulcea
Publicat12 iul. 2026, 13:31
SursăRealitatea.Net
Aproximativ 22 de hectare de pădure au fost afectate de un incendiu izbucnit în apropierea satului Rachelu, din comuna Luncavița, județul Tulcea. Deși focul a fost lichidat, zona este monitorizată în continuare de pădurari din cauza unor focare mocnite.
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