Măsurile de austeritate amplifică tensiunile sociale. Grevă în sănătate și procese din partea pensionarilor

Publicat 12 iul. 2026, 12:32 Actualizat 12 iul. 2026, 12:35 Sursă Realitatea.Net

Revolta față de măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan continuă! Angajații din sănătate pregătesc marea grevă generală în două săptămâni, pe motiv că scăderile salariale vor adânci criza personalului din spitale. În aceste condiții presiunea e tot mai mare pe medici: în cele mai multe locuri din țară, inclusiv în Capitală, camerele de gardă sunt acoperite de un singur doctor, iar urgențele nu pot fi amânate. În paralel, pensionarii deschid procese împotriva lui Bolojan și cer restituirea contribuțiilor la sănătate, mai ales că ei le-au plătit deja cât au fost angajați.

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