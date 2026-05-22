O femeie de 95 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul trei al unui bloc din Constanța

O femeie în vârstă de 95 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul al treilea al unui bloc din cartierul Tomis Nord din Constanța.

Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, iar vecinii au fost cei care au sunat de urgență la 112 după ce au observat ce s-a întâmplat.

Medicii nu au mai putut să o salveze