Nouă avocați au trăit minute de groază într-un lift care a căzut în gol. Un scenariu la indigo cu incidentul dramatic de la Ministerul Transporturilor

Momente de coșmar la DIICOT, unde nouă avocați au fost la un pas de o tragedie după ce liftul în care se aflau a căzut în gol câteva etaje. Incidentul grav, petrecut în noul sediu al instituției, a fost relatat în detaliu de cunoscuta avocată Eliza Ene Corbeanu, care a descris cele 19 minute de panică.

Un incident de o gravitate extremă, ținut sub tăcere până acum, a ieșit la iveală în contextul accidentului similar petrecut recent la Palatul CFR din București. Pe data de 4 mai, noul sediu al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), o clădire prezentată ca fiind modernă și dotată la standarde de ultimă generație, a fost scena unor momente de coșmar. Nouă avocați au fost la un pas de o tragedie după ce liftul în care se aflau s-a defectat brusc și a început să cadă în gol, în trepte, de la etajul șase.

Grupul de juriști intrase în cabină fără a depăși limita legală de greutate, însă mecanismele super-tehnologizate ale imobilului au cedat aproape imediat. Ceea ce trebuia să fie o simplă deplasare pe verticală s-a transformat rapid într-o cursă contra cronometru pentru supraviețuire. Avocata Eliza Ene Corbeanu a relatat că, după doar câteva secunde de la închiderea ușilor, structura a început să scârțâie violent, s-a blocat, iar apoi cabina a intrat în picaj, prăbușindu-se inițial pe distanța unui întreg etaj, urmată imediat de o a doua cădere.

De la glume la panică generală și lipsă de oxigen

În primele momente ale captivității, atmosfera din interior a fost una relaxată, avocații încercând să detensioneze situația prin autoironie. S-au făcut glume pe seama greutății și chiar s-au realizat fotografii și filmulețe ca dovadă a incidentului. Însă, pe măsură ce minutele treceau, iar structura metalică continua să se zguduie violent și imprevizibil, realitatea a lovit direct. Instinctul de supraviețuire a înlocuit rapid umorul negru, mai ales când lumina s-a stins complet, sistemul de ventilație a cedat, iar aerul din cabină a devenit rapid irespirabil.

Salvarea celor nouă persoane a depins exclusiv de faptul că telefoanele mobile au avut semnal în interiorul puțului liftului, permițându-le să ceară ajutor la exterior. Chiar în timpul apelurilor de urgență, cabina a mai suferit un șoc mecanic și a mai căzut un etaj, oprindu-se aproape de parter, un detaliu care, în mod ironic, a diminuat impactul unei eventuale prăbușiri totale. După 19 minute de teroare, avocații au fost scoși teferi, conștientizând că au fost la un pas de o moarte absurdă chiar în clădirea parchetului.

Tăcere suspectă la DIICOT și un sistem public cu lifturi ucigașe

Deși evenimentul s-a viralizat rapid în spațiul public din cauza detaliilor șocante, conducerea DIICOT a ales să păstreze o tăcere totală. Până în acest moment, reprezentanții instituției nu au emis niciun punct de vedere oficial și nu au oferit explicații cu privire la defecțiunile tehnice ale unei infrastructuri teoretic noi și sigure. Această lipsă de reacție ridică semne mari de întrebare legate de modul în care sunt verificate și întreținute echipamentele din clădirile magistraților.