Bărbat din Slava Cercheză, prins băut la volan

Un bărbat de 48 de ani, din localitatea Slava Cercheză, județul Tulcea, este cercetat penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 4 mai 2026, când polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat în trafic, în timp ce conducea un autoturism pe raza aceleiași localități.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel mult peste limita de la care fapta este tratată ca infracțiune. După verificare, conducătorul auto a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge, necesare pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Tulcea, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Cercetările continuă, urmând ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta și să dispună măsurile legale care se impun.