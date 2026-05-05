Moțiunea de cenzură a trecut cu un scor zdrobitor. Ilie Bolojan pleacă acasă

Guvernul condus de Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și grupul PACE, a trecut cu 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 anulate.

UPDATE - Votul s-a încheiat. Se sigilează urnele și urmează ca voturile să fie numărate.

Potrivit numărătorii paralele, numărul necesar de voturi a fost depășit. Surse Realitatea PLUS spun că 261 de aleși au votat demiterea lui Bolojan.

UPDATE - Peste 233 de parlamentari au votat până în prezent, procedura continuă

UPDATE - Ilie Bolojan a plecat din plenul Parlamentului, chiar în timpul votului pe moțiunea de cenzură

Ilie Bolojan se pregătește să plece din Parlament. Înainte de a părăsi sala de plen, acesta a stat de vorba cu reprezentanții PNL, USR și UDMR - cele trei formațiuni politice care i-au rămas alături de la depunerea moțiunii de cenzură și până în prezent. Bolojan nu a rămas în sală să afle rezultatul votului.



Acesta nu a răspuns la întrebările presei.

UPDATE - Urmează să voteze grupul senatorilor. Se citește lista membrilor Senatului

UPDATE- PSD și AUR votează la vedere, PNL, USR și UDMR se abțin de la vot.

UPDATE - Radu Miruta, Diana Buzoianu, Oana Toiu sunt primii care au trecut pe la prezidiu, dar nu au votat.



UPDATE - Votul se exprimă cu bile: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă în urna neagră și bila neagră în urna albă înseamnă vot împotrivă. Votul nul este dacă ambele bile sunt introduse în urna albă.

UPDATE - Liderii grupurilor parlamentare s-au adunat lângă prezidiu pentru a supravegha votul.

UPDATE - Se face prezența deputaților care urmează să voteze.

La dezbaterea moțiunii şi-au înregistrat prezenţa 402 parlamentari din totalul de 464, iar votul se va desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, AUR şi PACE – Întâi România.

Votul va fi secret cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii este nevoie de cel puţin voturile favorabile a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari, respectiv 233.