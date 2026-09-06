Zeci de turiști au ajuns la Jurilovca pentru un festival care nu s-a organizat

Localitatea Jurilovca s-a trezit în acest weekend cu o avalanșă de turiști veniți pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat.
Mai multe autocare și numeroși turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în localitate convinși că vor participa la Festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că festivalul nu s-a organizat în 2026.
Potrivit primarului comunei Jurilovca, Eugen Ion, peste 10 autocare au ajuns în localitate, iar numărul turiștilor veniți pe cont propriu a fost, de asemenea, foarte mare.
Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât administrația locală anunțase că evenimentul nu va avea loc. Festivalul fusese suspendat inițial în 2025, pe fondul măsurilor de austeritate și al dificultăților bugetare.
Primarul Eugen Ion a relatat pe Facebook cum s-a trezit comuna cu turiști care întrebau de festival.
„Atenție la informațiile false! Verificați întotdeauna sursele oficiale! Situația din acest weekend din Jurilovca este una care ne dovedește, încă o dată, că nu e nevoie de cine știe ce tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliți, induși în eroare, în ultimă instanță manipulați. Vă rog să citiți cele ce urmează și să trageți concluzii înțelepte. Ce s-a întâmplat la noi în comună poate fi un studiu de caz. Dumneavoastră, cei din comunitate, dar și turiștii care urmăresc pagina mea oficială de Facebook și pagina primăriei Jurilovca știu că Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca NU are loc anul acesta”, a subliniat acesta.
Cu toate acestea, începând de dimineață, în localitate au început să sosească autocare, dar și numeroase autoturisme.
„Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca aducând turiști care credeau că vor participa la festival. Aici treaba e destul de clară. Oamenii nu și-au imaginat că agențiile nu s-au informat sau că au profitat de ei. Totuși, independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit și alți foarte mulți turiști. Tot pentru festival”, a spus primarul.
Acesta spune că nu este deranjat de faptul că turiștii aleg Jurilovca, ci de faptul că oamenii au venit pentru un eveniment care nu avea loc.
„Ne dorim însă să o facă asumat, să știe unde vin, ce oferă Jurilovca și mai ales să nu vină la un eveniment care nu are loc!”, a transmis acesta.
Potrivit administrației locale, încă de la începutul verii au apărut pe rețelele de socializare mai multe afișe și oferte ale unor agenții de turism care promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc.
Unele indicau sfârșitul lunii august, altele începutul lunii septembrie, iar altele chiar mijlocul lunii. Primarul susține că niciuna dintre agențiile identificate nu ar fi contactat inițial Primăria Jurilovca pentru a verifica dacă festivalul urma să aibă loc.
„Niciuna dintre aceste agenții nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi știm că festivalul este un punct major de atracție pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici. E o înșelătorie. Astfel, am mobilizat echipa și agențiile respective au fost sunate, una câte una, și rugate/somate să renunțe la a promova ceva fals. Acest lucru s-a întâmplat pe tot parcursul verii”, a afirmat Eugen Ion.