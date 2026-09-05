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România, lovită de un episod de caniculă. Trei sferturi din țară, sub cod galben de căldură și furtuni

Temperaturile vor trece de 36 de grade

Temperaturile vor trece de 36 de grade

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 07:58
Actualizat5 sept. 2026, 10:08
SursăRealitatea.net

România intră într-un episod de caniculă neobișnuit pentru începutul lunii septembrie, cu temperaturi care vor urca până la 36 de grade în Banat și Oltenia. În sud și vest, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură‑umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități, iar meteorologii au emis o serie de atenționări cod galben, valabile pentru trei sferturi din țară.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ – COD GALBEN

Administrația Națională de Meteorologie anunță mai multe atenționări Cod Galben valabile în acest weekend, cu temperaturi ridicate, vijelii și rafale puternice de vânt în aproape toată țara.

Vezi toate avertizările ANM.

Caniculă și disconfort termic – sâmbătă, 5 septembrie (10:00–21:00)

În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Crișanei, sudul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, se vor înregistra temperaturi de 30–36°C, cu valori mai mari în Banat și Oltenia.
Indicele temperatură‑umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va genera disconfort termic accentuat.

Vijelii și vânt puternic – sâmbătă, 5 septembrie (12:00–21:00)

În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul Moldovei, sunt așteptate intensificări ale vântului de 50–70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Occidentali și Orientali, rafalele pot ajunge la 70–90 km/h.

Vânt puternic în zonele montane – noaptea 5/6 septembrie (21:00–09:00)

În masivele montane, vântul va continua să bată cu 70–80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură se vor înregistra rafale de peste 90 km/h.
Local, în estul țării, vitezele vor fi de 40–50 km/h.

Vânt puternic și duminică, 6 septembrie (09:00–21:00)

În sud‑vestul Olteniei, sud‑estul Transilvaniei, nordul Moldovei și în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar pe creste va depăși 80–90 km/h.
Intensificări ale vântului vor apărea și în restul țării, cu 40–50 km/h.

În București, ziua de 5 septembrie va fi caniculară, cu 34–35 de grade, cer senin și disconfort termic accentuat în orele amiezii.

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