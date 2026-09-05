Live TikTok
Economie· 2 min citire

Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București, în ciuda reducerii accizei

Preturi carburanti 5 septembrie

Preturi carburanti 5 septembrie

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat5 sept. 2026, 09:43
SursăRealitate Plus

Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București, în ciuda reducerii accizei și a plafonării adaosului comercial. Este pentru a doua zi la rând când cel mai utilizat tip de carburant ajunge la o cotație fără precedent, pe fondul crizei mondiale de alimentare cu țiței, dar și din cauza lipsei unor reacții proactive din partea guvernului Bolojan.

Benzina standard a ajuns la un preț record de 9,79 lei/litru în mai multe benzinării din București, în ciuda plafonării adaosului comercial și a reducerii accizei. Șoferii spun că nu mai pot face plinul și cer Guvernului măsuri urgente care să producă o diferență reală la pompă.

Prețurile naționale ale carburanților – sâmbătă dimineață (Monitorul Prețurilor)

  • Benzină standard 959,69 lei/litru (Min: 9,48 / Max: 9,79)

  • Motorină standard10,19 lei/litru (Min: 10,10 / Max: 10,25)

  • GPL auto4,66 lei/litru (Min: 4,28 / Max: 4,99)

  • Benzină premium 98/10010,24 lei/litru (Min: 9,84 / Max: 10,36)

  • Motorină premium10,90 lei/litru

Micșorarea accizei, fără efect: prețurile cresc zilnic

Deși acciza la motorină a fost redusă cu 25%, iar adaosul comercial este plafonat, prețurile continuă să urce. Șoferii reclamă că „nu mai pot face plinul”, iar scumpirile sunt resimțite de la o zi la alta.

Experții avertizează că rafinăriile europene înregistrează profituri record, pe fondul:

  • crizei globale de aprovizionare cu carburanți,

  • reducerii stocurilor,

  • presiunii pe lanțurile logistice.

Preturi carburanti 5 septembrie

Românii plătesc acum aproape 10 lei pentru un litru de benzină, iar motorina se apropie de 10,30 lei în unele stații. Transportatorii și navetiștii sunt cei mai afectați, costurile crescând accelerat în ultimele săptămâni.

Economistul Radu Georgescu avertizează: benzina a atins 9,70 lei/l, iar România plătește cele mai mari dobânzi din Europa

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

benzina 95preţ recordmicsorare accizaBucureștiilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe