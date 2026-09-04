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Economie· 2 min citire

CET Govora se închide după 70 de ani de funcționare. Sute de salariați își pierd locurile de muncă, iar mii de consumatori riscă să rămână fără apă caldă

CET Govora

CET Govora

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat4 sept. 2026, 08:11
Actualizat4 sept. 2026, 08:17

Centrala Electrică de Termoficare (CET) Govora, principalul furnizor de agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, se închide începând de luni, 31 august, după aproape 70 de ani de funcționare. Odată cu ea își încetează activitatea și bazinele carbonifere din Vâlcea care îi alimentau cazanele cu cărbune.

Decizia vine în contextul calendarului de decarbonizare a sectorului energetic pe care România și l-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Rămasă fără licență de producție, centrala termoelectrică de la Govora se închide, iar odată cu ea se oprește și exploatarea la bazinul carbonifer Berbești-A1, care îi asigura combustibilul.

Din 800 de angajați, doar 180 rămân în activitate

Din totalul de 800 de angajați ai CET Govora, doar 180 vor mai rămâne în activitate, urmând să se ocupe de rețeaua de distribuție și transport a agentului termic, pentru care societatea de termoficare deține licență până în 2027.

Noua centrală pe gaze, la jumătatea execuției

Soluția pe termen lung pentru încălzirea Râmnicului Vâlcea este o nouă centrală pe gaze, construită din fonduri europene, cu o valoare de 140 de milioane de euro. Lucrările sunt la jumătatea execuției, iar noua centrală ar putea furniza apă caldă începând din luna octombrie, însă doar cu condiția ca guvernul să aloce 40 de milioane de lei. Banii sunt necesari atât pentru achiziționarea gazelor naturale și pentru tranziția de la vechea la noua centrală, cât și pentru ca CET Govora să asigure, temporar, transportul apei calde pe care municipalitatea o poate cumpăra, deocamdată, de pe piața liberă, de la un operator privat.

Fără alocarea acestei sume, peste 10.000 de abonați la rețeaua centralizată de termoficare a Râmnicului Vâlcea riscă să rămână fără apă caldă începând cu 1 septembrie.

VEZI ȘI Președintele AUR, George Simion, s-a deplasat la Râmnicu Vâlcea, unde s-a întâlnit cu angajați ai Centralei Electrice de Termoficare Govora.

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