INS: Costuri mai mari în construcţii şi industria extractivă, raportat la anul trecut

Costul orar al forţei de muncă, în trimestrul II 2026, a scăzut cu 0,32%, faţă de trimestrul I 2026, dar s-a mărit cu 1,80%, comparativ cu trimestrul II 2025.
Raportat la trimestrul II din 2025, costul orar al forţei de muncă s-a mărit în majoritatea activităţilor economice, cele mai semnificative creşteri fiind în construcţii (5,71%) şi industria extractivă (5,63%), activităţi de servicii administrative, în timp ce cele mai mari scăderi au fost raportate în administraţie publică (-5,79%) şi învăţământ (-4,70%).
„În trimestrul II 2026 comparativ cu trimestrul I 2026, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o scădere de 0,32%. În trimestrul II 2026 comparativ cu trimestrul II 2025, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 1,80%”, arată INS într-un comunicat de presă.
Faţă de trimestrul I 2026, pe activităţi economice, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat, în egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri.
Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în hoteluri şi restaurante (-3,20%), informaţii şi comunicaţii (-3,09%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (-1,86%), respectiv în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-1,79%).
Raportat la perioada analizată, cele mai semnificative creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în industria extractivă (6,88%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,10%), învăţământ (2,42%), respectiv în tranzacţii imobiliare (2,15%). INS arată că faţă de trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a scăzut cu 0,33%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 0,20%.
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri au fost în construcţii (5,71%), industria extractivă (5,63%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,33%), hoteluri şi restaurante (4,99%), industria prelucrătoare (4,07%), respectiv în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4,03%). Pe de altă parte, comparativ cu trimestrul II 2025, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administraţie publică (-5,79%), respectiv în învăţământ (-4,70%).
Faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a crescut în trimestrul II 2026 cu 1,79%, iar componenta cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,90%, potrivit datelor INS.