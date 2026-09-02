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Economie· 1 min citire
Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde zeci de turiști acuzau stare de rău
ANPC amenzi
Publicat2 sept. 2026, 11:31
Sursărealitatea.net
Amenzi în valoare totală de 100.000 de lei au fost date de Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn unde, marți seară, zeci de persoane au acuzat stare de rău, șase dintre acestea fiind transportate la spital, în urma unei posibile toxiinfecții alimentare.
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