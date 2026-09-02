Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde zeci de turiști acuzau stare de rău

Publicat 2 sept. 2026, 11:31 Sursă realitatea.net

Amenzi în valoare totală de 100.000 de lei au fost date de Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn unde, marți seară, zeci de persoane au acuzat stare de rău, șase dintre acestea fiind transportate la spital, în urma unei posibile toxiinfecții alimentare.

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