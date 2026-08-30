Delegația Congresului SUA, primită de Nicușor Dan la baza militară Mihail Kogălniceanu VIDEO

Publicat 30 aug. 2026, 17:14 Actualizat 30 aug. 2026, 17:25 Sursă Realitatea.Net

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică cu o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate. Discuțiile au avut loc la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au vizat parteneriatul strategic româno-american și securitatea regională.

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