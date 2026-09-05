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Politica· 1 min citire

Guvernul ține cu dinții de legea salarizării. Cum se încearcă obținerea unei păsuiri de la Bruxelles – SURSE

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat5 sept. 2026, 10:44
Actualizat5 sept. 2026, 10:46
SursăRealitate Plus

Guvernul nu renunță la legea controversată a salarizării! Ministrul demis Dragoș Pîslaru a anunțat că România ar mai putea avea o șansă să adopte legea salarizării în luna octombrie, mult după termenul-limită din PNRR. O analiză realizată de jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean.

Potrivit surselor Realitatea Plus, guvernanții ar încerca să obțină o ultimă șansă pentru actuala formulă a legii salarizării, chiar dacă aceasta a nemulțumit puternic sindicatele și angajații din sistemul bugetar.

Mai precis, Guvernul ar solicita o amânare până în luna octombrie ca termen pentru adoptarea legii salarizării, în condițiile în care proiectul nu a ajuns încă nici măcar în Parlament.

Nu trebuie ignorate scenariile care se conturează după această situație: fie viitorul Executiv va veni cu o nouă lege a salarizării – lucru complicat, având în vedere că partidele nu au reușit să se pună de acord nici între ele, nici cu sindicatele –, fie se va merge pe varianta indexării salariilor.

Orice guvern trebuie să țină cont de condițiile impuse de Comisia Europeană, care limitează impactul bugetar al legii la maximum 10 miliarde de lei. Cealaltă opțiune ar fi o indexare salarială de aproximativ 7%, însă autoritățile trebuie să verifice dacă există resursele bugetare necesare pentru această variantă pe care ar putea miza viitorul Executiv.

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