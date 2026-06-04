Tragedie la Limanu: un copil de nouă ani și-a pierdut viața într-un accident
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Un incident tragic a avut loc în localitatea Limanu, unde un copil de nouă ani a murit după ce a fost prins sub capacul unei canalizări.
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii Secției 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, în data de 3 iunie, în jurul orei 16:00. Sesizarea anunța că un minor s-ar fi accidentat într-un canal.
Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că situația semnalată se confirmă. Băiatul se afla în curtea unui imobil și se juca în momentul în care ar fi fost prins sub capacul canalizării. Un echipaj medical a intervenit, însă nu a mai putut salva viața copilului, fiind constatat decesul, potrivit cugetliber.ro.
Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a morții. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.
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