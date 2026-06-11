Polițist agresat pe faleza din Tulcea în timpul unei intervenții. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Sursă: realitatea.net

Un polițist a fost lovit în timpul unei intervenții desfășurate la o terasă din zonă. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile au devenit probe importante în ancheta deschisă de oamenii legii.

Potrivit informațiilor disponibile, agentul intervenise împreună cu alți doi colegi pentru a aplana un conflict provocat de un client care devenise agresiv și refuza să se conformeze solicitărilor personalului localului.

Polițiștii au intervenit după ce bărbatul a devenit recalcitrant

Conform primelor date ale anchetei , angajații terasei și personalul de pază nu au mai reușit să gestioneze comportamentul turbulent al clientului și au solicitat sprijinul poliției.

La fața locului au ajuns mai mulți agenți din cadrul Serviciului de Ordine Publică, care au încercat să calmeze situația și să prevină escaladarea conflictului.

În timpul intervenției, unul dintre polițiști ar fi fost lovit pe neașteptate de bărbatul implicat în scandal, agresiunea fiind surprinsă de sistemul de monitorizare video din zonă.

Imaginile surprinse de camere au devenit probe în dosar

Înregistrările video arată momentul în care agentul este atacat din spate în timp ce își desfășura atribuțiile de serviciu.

După incident, polițiștii au intervenit pentru imobilizarea persoanei implicate, iar cazul a fost preluat de anchetatori pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.

Materialele video urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal deschis în acest caz.

Agresorul este cercetat în libertate

Bărbatul implicat în incident este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Totodată, având în vedere că victima este un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, autoritățile au sesizat și procurorii în vederea efectuării cercetărilor pentru infracțiunea de ultraj.

În prezent, suspectul este cercetat în stare de libertate, urmând ca procurorii să decidă eventualele măsuri care se impun în continuarea anchetei.

Angajată a localului, protejată prin ordin de protecție

În urma incidentului, o angajată a terasei a solicitat protecție împotriva bărbatului implicat în scandal.

Autoritățile au emis un ordin de protecție, măsura fiind dispusă pentru prevenirea unor eventuale acte de agresiune sau intimidare.