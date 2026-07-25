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Actualitate· 2 min citire

Traseul periculos al dronelor din România: Una a trecut peste case în Deltă, alta a zburat în zigzag spre Capitală

Traseul dronelor

Traseul dronelor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 16:20

Președintele și ministrul Apărării au o diferență de 400 de metri și privind locul doborârii. Dacă Nicușor Dan a postat că a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, Radu Miruță a anunțat că la 9,6 km. Sunt si ore diferite= anunțate de Nicușor Dan și Radu Miruță pentru doborârea dronei din Deltă. Primul care a anunțat că o dronă a fost doborâtă la 8.30. Radu Miruță a anunțat și el pe Facebook că doborârea a avut loc „în această dimineață, la ora 8:34”, conform Realitatea PLUS.

Traseul dronei doborâte lângă Sfântu Gheorghe

Conform datelor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona care a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc a fost interceptată și neutralizată în aproximativ 10-12 minute. Aparatul de zbor a intrat în țară din zona frontierei, nu departe de localitatea ucraineană Izmail, aflată la aproximativ 80-100 de kilometri distanță.

Survolul a creat panică printre localnici, în condițiile în care drona a trecut direct pe deasupra caselor. Din fericire, operatorii armatei au reușit să monitorizeze traiectoria și să conducă ținta către o zonă izolată de câmp, la circa 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, unde a fost distrusă în siguranță, departe de zonele locuite.

Drona de ieri a zburat în zigzag și a ajuns periculos de aproape de București

Dacă incidentul de astăzi a fost rezolvat rapid în zona de frontieră, parcursul dronei interceptate ieri arată o situație mult mai gravă. Aparatul a intrat dinspre Marea Neagră și a reușit să avanseze adânc în interiorul țării, traversând mai multe județe.

Până să ajungă în zona Padina, drona a executat manevre de zbor în zigzag, ceea ce sugerează că era coordonată cu atenție de la distanță. Avioanele de vânătoare F-16 ale armatei au fost ridicate de la sol și au reușit să o doboare în cele din urmă la Padina. Intervenția a fost crucială, deoarece distanța până la București nu mai era deloc mare, iar o eventuală deviere ar fi putut direcționa aparatul direct spre zona Capitalei.

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