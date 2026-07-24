Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte

Hidrologii au emis vineri o atenționare Cod galben, valabilă în intervalul orar 12:00-24:00, pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.
Care sunt râurile vizate de Codul galben
Potrivit unui comunicat al Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, în zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.
Atenționarea vizează, în principal, râuri din bazinele hidrografice Arieș, Mureș, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna.
Recomandările hidrologilor
'Recomandăm populației să manifeste prudență, să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau a zonelor inundabile, să nu încerce să traverseze cu autoturismul drumurile acoperite de apă și să respecte indicațiile autorităților locale.
Totodată, este importantă protejarea bunurilor aflate în zonele expuse și urmărirea permanentă a informărilor transmise de autorități. Evoluția situației hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de intensitatea și dinamica fenomenelor', susține INHGA.
La rândul său, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în mai multe zone din Moldova, Transilvania și Muntenia, inclusiv în București.