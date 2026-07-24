Advertising
Actualitate· 2 min citire
Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane
Incendii Franța
Publicat24 iul. 2026, 07:49
Actualizat24 iul. 2026, 08:14
SursăRealitatea.net
Franța a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, după ce incendiile de vegetație din sud-vestul țării au scăpat de sub control. Cele mai grave probleme sunt în regiunea Gironde, unde mii de oameni au fost evacuați, iar suprafețe întinse de teren au fost distruse de flăcări.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:13Reacția Romarm după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA.”Este nevoie de o structură de conducere mai suplă”
- 09:17Pericolul „terapeutului” care îți dă mereu dreptate. De ce sprijinul oferit de ChatGPT nu poate înlocui legătura umană
- 08:53Pământul s-a zguduit în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Cutremurul s-a produs aproape de Buzău și Focșani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News