Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane

Publicat 24 iul. 2026, 07:49 Actualizat 24 iul. 2026, 08:14 Sursă Realitatea.net

Franța a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, după ce incendiile de vegetație din sud-vestul țării au scăpat de sub control. Cele mai grave probleme sunt în regiunea Gironde, unde mii de oameni au fost evacuați, iar suprafețe întinse de teren au fost distruse de flăcări.

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