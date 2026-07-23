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RO-Alert la Tulcea, Localnicii, sfătuiți să se adăpostească, există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian

Județul Tulcea este vizat frecvent de astfel de mesaje

Județul Tulcea este vizat frecvent de astfel de mesaje

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat23 iul. 2026, 12:47
SursăRealitatea.Net

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a unor atacuri în Ucraina, în apropierea granișei cu țara noastră.

În lipsa unui adăpost, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori. Potrivit alertei, măsurile de protecție sunt recomandate pentru o perioadă estimată de 90 de minute.

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”, se transmite în mesaj.

Județul Tulcea, în special zona de nord, care se află în vecinătatea graniței spre Ucraina, este deseori vizat de astfel de alerte, din cauza riscului ca drone sau bucăți de dronă rătăcite să ajungă în spațiul aerian al României.

În câteva situații, resturi ale unor astfel de obiective au fost descoperite în diverse zone din județ. Cel mai grav eveniment legat de o dronă rătăcită din zona de conflict s-a produs la Galați, unde un astfel de dispozitiv a lovit ultimul etaj al unui bloc și a avariat grav un apartament.

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