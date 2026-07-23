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Actualitate· 1 min citire
RO-Alert la Tulcea, Localnicii, sfătuiți să se adăpostească, există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian
Județul Tulcea este vizat frecvent de astfel de mesaje
Publicat23 iul. 2026, 12:47
SursăRealitatea.Net
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a unor atacuri în Ucraina, în apropierea granișei cu țara noastră.
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