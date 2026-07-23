Dumitru Dragomir torpilează gașca lui Bolojan:”Nimeni nu se gândește la popor. Dezastrul trebuie oprit”

Publicat 23 iul. 2026, 12:48 Sursă Realitatea.Net

Dumitru Dragomir a declarat joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, acuzând că măsurile luate de Guvernul Bolojan au lovit atât mediul privat, cât și numeroase categorii sociale.

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