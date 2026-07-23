AUR reia apelul pentru reducerea TVA la carburanți: România trebuie să protejeze economia înainte ca scumpirile să lovească din nou

Suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta CPC reprezintă un nou semnal de alarmă pentru România și confirmă ceea ce AUR avertiza încă din luna martie: securitatea energetică a țării este fragilă, iar orice șoc extern se va traduce rapid prin creșterea prețurilor la carburanți și, implicit, prin noi scumpiri în întreaga economie.

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