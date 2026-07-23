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Politica· 1 min citire

George Simion cere alegeri anticipate și spune că România are nevoie de stabilitate: „Hai să ajungem la vot!”

Liderul AUR, George Simion

Liderul AUR, George Simion

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat23 iul. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS

România are nevoie urgent de stabilitate, iar asta se poate întâmpla doar prin alegeri anticipate”, este declarația incendiară a liderului AUR, George Simion, prin care propune că doar așa clasa politică se va reseta. Exemple avem chiar la vecini, în Bulgaria și Ungaria, unde vechile partide au pierdut puterea, a mai spus șeful AUR, conform Realitatea PLUS.

„O majoritate a românilor vor să aibă loc alegeri anticipate astăzi. Eu spun: «Hai să ajungem la vot!», pentru că și în Ungaria, și în Bulgaria, două țări vecine, actualele partide de guvernământ au obținut o majoritate consistentă. Bulgarii, după cinci runde de alegeri, după doi ani și jumătate.

Și mai spun că ne-am săturat de guverne provizorii. Ne trebuie stabilitate pe cel puțin 5 ani, predictibilitate pentru mediul economic. Trebuie să-i lăsăm și pe ăștia cu terasele, și pe ăia cu restaurantele, și pe toți care vor să facă ceva în România, să facă. Nu mă interesează cu cine, atâta timp cât noi propunem guvernul, cât dăm premier și imprimăm o direcție de asta de stabilitate”, a declarat liderul AUR.

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