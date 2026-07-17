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Politica· 1 min citire
Piperea, ironic: "Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri. Evident, vor fi ruși...”
Gheorghe Piperea
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, potrivit unor surse din cadrul instituției.
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