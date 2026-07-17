Ministrul Pîslaru: Niciun venit net din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării

Dragoș Pîslaru a susținut că observațiile formulate de organizațiile sindicale au fost incluse în proiect, astfel încât să fie evitată orice situație în care un salariat ar putea pierde bani în urma aplicării noii legi.
Ministrul interimar al Muncii a anunțat că proiectul noii legi a salarizării unitare va conține garanții potrivit cărora niciun angajat din sectorul public nu va încasa un venit salarial net mai mic decât cel primit în prezent.
În situațiile în care aplicarea noii grile de salarizare ar conduce la un venit net mai redus, salariații vor beneficia de sume compensatorii. Acestea vor avea caracter salarial, vor fi impozitate și vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.
„Nu va exista nicio persoană care să primească un venit salarial net mai mic decât o face astăzi”, a declarat Dragoș Pîslaru, joi seară, la Euronews România.
Salarii de bază mai mari și mai puține sporuri
Ministrul a explicat că noua lege va urmări creșterea ponderii salariului de bază și reducerea numărului sau valorii sporurilor, fără ca această schimbare să afecteze suma primită efectiv de angajați.
„Avem un salariu de bază mai mare, cu sporuri mai puține. Aceasta este noua logică a legii salarizării unitare”, a precizat Dragoș Pîslaru.
Dacă, în urma recalculării, venitul rezultat ar fi inferior celui aflat în plată, diferența va fi acoperită prin suma compensatorie.
Potrivit ministrului, aceasta nu va reprezenta un ajutor temporar, ci un drept salarial impozabil, care va contribui inclusiv la calcularea viitoarei pensii.
Protecția veniturilor nu va mai fi limitată la 5 ani
Dragoș Pîslaru a precizat că varianta inițială a proiectului prevedea protejarea veniturilor pentru o perioadă de 5 ani. În urma discuțiilor și a preocupărilor exprimate de reprezentanții sindicatelor, termenul-limită a fost eliminat.
Astfel, sumele compensatorii ar urma să fie acordate atât timp cât este necesar pentru ca venitul net al salariatului să nu scadă.
„Nu există vreun venit care să poată scădea”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.
Pîslaru consideră legitime îngrijorările sindicatelor
Ministrul a afirmat că protestele sindicatelor sunt legitime și că preocupările angajaților din sistemul public trebuie luate în considerare înainte de adoptarea actului normativ.
Dragoș Pîslaru a susținut că observațiile formulate de organizațiile sindicale au fost incluse în proiect, astfel încât să fie evitată orice situație în care un salariat ar putea pierde bani în urma aplicării noii legi.
Potrivit inițiatorilor, viitoarea lege a salarizării unitare urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public, prin stabilirea unor reguli comune, reducerea dezechilibrelor și acordarea unei ponderi mai mari salariului de bază.
Din opoziție, liderul PSD acuză că proiectul legii salarizării nu a fost depus la Parlament.